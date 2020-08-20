За сутки в России выздоровели 5817 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/29590584-e383-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За последние 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписаны 5817 пациентов, с диагностированным ранее COVID-19. Общее число россиян, победивших болезнь, таким образом возросло до 761 330.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, за последние сутки в России выявлено 4870 новых случаев заражения. Таким образом, суточное число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших. Общее число выявленных случаев коронавируса в стране на данный момент составляет 946 976.

Также за последние 24 часа скончались 90 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса в России стали 16 189 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть россиян боятся планировать отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования, проведённого одним из сервисов для планирования путешествий. Согласно им, о поездках не готовы думать 52,2% респондентов. Из них 42,3% опасаются второй волны COVID-19, а 9,9% опрошенных пугает возможность заразиться в пути.