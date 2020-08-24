За сутки в России от коронавируса вылечились 6 652 человека

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские врачи за прошедшие сутки вылечили ещё 6 652 пациента болевших коронавирусом. Общее число выздоровевших в стране достигло 779 747 человек.

Отмечается, что количество выписанных из больниц превышает число заболевших за последние 24 часа.

Также медики выявили 4696 новых случаев COVID-19 в РФ в 84 регионах страны. Из них 1253 человека переносят заболевание без клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ заразились 966 189 граждан в 85 субъектах.

Кроме того, за прошедшие сутки умерли 120 пациентов с подтверждённым COVID-19. За весь период в стране жертвами коронавируса стали 16 568 жителей страны.

За всё время пандемии в мире заболели коронавирусной инфекцией 23,6 млн человек. Умерли 813 257 пациентов. Выздоровели 15,3 млн.

Ранее NEWS.ru выяснил у медиков, почему инфекционный агент коронавируса вызывает разную симптоматику у людей одного возраста. Оказалось, что на течение заболевания влияют как гены, так и перенесённые ранее инфекции.