За сутки в России от коронавируса вылечились 5328 человек

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За прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 5328 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии достигло 1 075 904.

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%.

Жертвами COVID-19 в России за последние сутки стали 179 человек. Всего с начала пандемии скончались 24,3 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что лучшей стратегией в борьбе с коронавирусной инфекцией является поиск компромисса между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Также он назвал неприемлемым введение крайних мер — установление комендантского часа, запрета передвижений по городу и закрытия значительного количества предприятий, писал NEWS.ru.