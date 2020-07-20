За сутки в РФ выздоровели 3258 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a1670d68-ca61-11ea-b441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки успешно завершили лечение 3258 человек, ранее заразившиеся коронавирусом. На сегодняшний день их общее число составляет 553 602.

Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. По его данным, за последние 24 часа в РФ коронавирусом заразились ещё 5940 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 777 486.

Кроме того, на 85 человек увеличилось число жертв заболевания. Всего с начала пандемии коронавируса в РФ скончались 12 427 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 в мире 11 марта. На сегодняшний день во всём мире заразились 14 671 459 человек. Погибли от заболевания 609 482 пациента. Выздоровели — 8 740 960. По числу заражённых Россия занимает четвёртое место в мире. Первые три занимают США, Бразилия и Индия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины против коронавируса, выписана из клиники. Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук сообщила, что все 20 человек хорошо перенесли вакцинирование, побочных эффектов почти не было.