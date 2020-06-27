За прошедшие сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/78290e00-b8b5-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал число погибших с COVID-19 за прошедшие сутки. Их оказалось 24 человека.

В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день коронавирус в России выявлен у 627 646 человек. От болезни выздоровели 393 352 пациента, а скончались — 8 969.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что все люди в мире должны получить доступ к вакцинам от СOVID-19.

Как информировал NEWS.ru, число случаев заражения коронавирусом нового типа во всём мире превысило 9,6 млн, общее число погибших приближается к 500 тысячам. Такие данные представила Всемирная организация здравоохранения.