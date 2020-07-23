За попытку сбыть 36 кг гашиша в суде ответят россиянин и иностранец

Российская Генпрокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Молдавии и гражданина РФ, которые пытались сбыть более 36 килограммов гашиша в столице и Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело направлено в Лобненский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе, приводит сообщение РИА Новости.
Следователи предполагают, что житель Москвы Константин Чистяков и молдаванин Трофим Марчел взяли у неустановленных лиц большую партию наркотика.
Подозреваемые хранили его в гаражах в столице и подмосковной Лобне и планировали продать его на территории Московского региона, однако не успели реализовать свои планы, так как их задержали правоохранители и изъяли 36 кг «товара».
Как писал NEWS.ru, ранее силовики задержали тонну опиума в центральном Иране.