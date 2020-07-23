За попытку сбыть 36 кг гашиша в суде ответят россиянин и иностранец

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Глава российского правительства Михаил Мишустин не знает, как подхватил коронавирус, которым переболел в апреле, и рассказал, что излечиться от заболевания ему было непросто.

По его словам, «вирус не выбирает должности» и «очень опасен». Сейчас непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом,...