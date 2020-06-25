За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 176 человек

https://static.news.ru/photo/1cb4ca84-b782-11ea-9600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение последних 24 часов в РФ зафиксировано 176 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, общее число жертв COVID-19 в России достигло 8781.

Количество инфицированных в России за минувшие сутки возросло на 6800 человек. Всего с начала пандемии заболели 620 794 россиянина в 85 регионах РФ. У 1941 человека из числа новых пациентов с COVID-19 не наблюдается клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки после успешного прохождения лечения из российских больниц выписали 8988 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших в РФ увеличилось до 384 152 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у жителей Москвы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа продолжает формироваться популяционный иммунитет. На данный момент почти у 20% прошедших тестирование горожан обнаружили антитела к COVID-19. Об этом 26 июня сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.