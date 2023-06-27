За любовь или деньги: составлен рейтинг жизненных ценностей россиян РИА Новости: любовь обогнала деньги в рейтинге жизненных ценностей россиян

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Главной жизненной ценностью россияне считают любовь. Такие данные были получены в результате опроса банка «Открытие», его результаты публикует РИА Новости. Также в числе основных приоритетов для себя граждане РФ назвали свободу, деньги, семью и здоровье.

Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% свободу, 13% деньги. 9% считают своей главной жизненной ценностью семью, 8% знания, 4% здоровье, 3% карьеру, — говорится в исследовании.

Там также отмечается, что такие позиции, как дети, слава и религия набрали по 1%. При этом любовь стала главной ценностью для жителей Сибири — там ее таковой назвали 38% респондентов. На втором месте для них — свобода — 31%. Столько же процентов опрошенных выбрали свободу на Северном Кавказе. Деньги — главная ценность жителей Москвы и Московской области, а также Урала — по 16%.

Главными духовными ценностями россияне считают (можно было называть несколько вариантов ответов) прозу великих русских писателей (50%), российские научные достижения XIX–XX веков (49%), классическую музыку (44%), живопись всемирно известных художников (37%), классический балет (34%), русскую поэзию 20 века (33%) и иконопись (25%).

Что касается главных материальных ценностей, то здесь россияне выбирали собственный дом (64%), наличные рубли и квартиру в многоквартирном доме (53%), автомобиль (41%).

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» совместно с сервисом автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и узнали, насколько важны рекрутерам хобби кандидатов при устройстве на работу. Согласно данным опроса, почти две трети работодателей (65%) считают, что соискателям стоит указывать хобби в резюме.