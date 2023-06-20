«Одноклассники» узнали об интересе работодателей к хобби кандидатов «Одноклассники»: 65% работодателей считают хобби кандидатов важной строчкой в резюме

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Социальная сеть «Одноклассники» совместно с сервисом автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и узнали, насколько важны рекрутерам хобби кандидатов при устройстве на работу. Согласно данным опроса, почти две трети работодателей (65%) считают, что соискателям стоит указывать хобби в резюме, рассказала директор по персоналу «Одноклассников» Вера Маневич.

Больше половины участников исследования (59%) признались, что используют информацию о хобби в резюме для оценки уровня культуры и ценностей кандидатов. 51% отметили, что увлечения соискателей говорят о всестороннем развитии. 39% работодателей изучают хобби, чтобы найти навыки, полезные для работы.

Увлечения потенциального сотрудника в первую очередь позволяют оценить, насколько он подходит компании и руководителю по культуре и софт-скиллам. Хобби кандидата — это признаки, по которым HR-специалист может предположить, каков человек в общении, отношении к работе, взаимодействии с коллегами, как впишется в коллектив, — подчеркнула Маневич.

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По ее словам, если в резюме указаны, например, победы в каких-либо соревнованиях, это может говорить о высоком уровне дисциплины, ответственности или о лидерских качествах. Важную роль играет наличие хобби, а также список любимых книг при поиске младших специалистов, так как хард-скиллов у молодых специалистов, как правило, немного.

В исследовании приняли участие более 500 работодателей из всех регионов России.

Ранее исследование, проведенное социальной сетью «Одноклассники», показало, что в России отмечается рост числа интернет-авторов, которые зарабатывают на своем контенте, причем касается это и программ монетизации, и интеграций от брендов.