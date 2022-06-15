«Поедем за фрикадельками и хламом для кухни»: в уходе IKEA из РФ усомнились Аналитик Афиногенов об уходе IKEA из России: «Будем ездить за фрикадельками и хламом для кухни»

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Компания IKEA является не самым дешевым сегментом мебели и ее нельзя назвать дискаунтером, заявил NEWS.ru yезависимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Афиногенов. По его словам, IKEA была и остается уникальной, так как все модели мебели в компании разрабатывались самостоятельно, а некоторые были удачливее, чем у конкурентов. Эксперт усомнился в том, что компания навсегда ушла из России, и как только наладится обстановка в мире, IKEA рассмотрит вариант с возвращением на российский рынок.

Мир не стоит и мебельная отрасль тоже. Такой трагедии в том, что IKEA уйдет из России, я не вижу. Сегодня на рынке много альтернативных предложений хорошего уровня. В любом случае, можно прогнозировать, что это ненадолго, что пройдет какое-то время и все вернется на круги своя. Также мы будем ездить в IKEA за чипсами и фрикадельками, заодно покупая диваны, кровати и прочий хлам для кухни. Поэтому нет никакой тревоги, а вот фабрики, которые остаются, они не только делали для IKEA. Там формат сотрудничества всегда был такой, что модель разрабатывали, а потом производителям на условиях тендера предлагали ее изготавливать. Поэтому у них товары были с разных фабрик и разных стран. Единственное отличие у IKEA — это американский рынок, потому что там вообще все другое: размеры квартир, соответственно, другие размеры мебели. А так российские производители, которые сотрудничали с IKEA, будут также сотрудничать с другими ритейлерами и реализовывать свою продукцию, — сказал Афиногенов.

По мнению собеседника, доля рынка мебели в России постепенно будет затягиваться потирающими руки от радости конкурентами, так как в стране есть производственные возможности для альтернативы шведской компании.

Это все равно связано с политикой. Я скажу, что старина Ингвар (основатель IKEA Ингвар Кампрад — NEWS.ru), был бы жив, не одобрил эту историю. Развивая рынок в течение 30 лет и занимая на нем значительную долю, конечно, такой уход болезненный в целом. Понятно, что это локальна история и на основной бизнес это не сильно повлияет, но с точки зрения экономики и перспектив можно быть уверенными, что когда закончится эта заваруха, все будет возвращаться, — подытожил Афиногенов.

В пресс-службе компании IKEA раскрыли NEWS.ru подробности продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Шведская компания начнет искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Импорт и экспорт товаров IKEA в России остается на паузе, как и розничный бизнес. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, отметили в компании.