Стало известно, насколько выросла зарплата мигрантов в России с 2023 года URA.RU: за 2023 год зарплата мигрантов в России выросла в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году зарплата иностранных граждан, работающих на территории России, выросла в два раза, сообщает URA.RU со ссылкой на исследование специалистов платформы «Мигрант Сервис». Так, если в январе 2023 года разнорабочие получали свыше 70 тысяч рублей, то в декабре их зарплата составила больше 140 тысяч. Зарплата упаковщиков выросла с 75 тысяч до 130 тысяч рублей.

По нашим наблюдениям, в течение 2023 года заработная плата иностранных граждан в России на должностях разнорабочий, упаковщик, грузчик выросла почти в два раза. Примерно на 30% она поднялась и у сотрудников курьерских, клининговых служб, а также пекарен, — уточнили представители платформы.

Высокая зарплата остается главным фактором, который привлекает мигрантов при выборе работы в России. На уровень зарплаты смотрит 71% ищущих работу мигрантов. На втором месте — оформление трудового договора (49%), также в число существенных факторов входят предоставление жилья, питания, оплаты патента работодателем. Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор «Мигрант Сервиса» Андрей Кладов отметил, что предоставления жилья иностранному сотруднику значительно снижает уровень его тревожности.

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов назвал популизмом запрет публиковать вакансии с припиской «только для славян». Эксперт настаивает, что нужно разобраться, откуда возникла идея о запрете делать такие примечания в вакансиях. Эксперт подчеркнул, что работодатели, которые хотят, чтобы сотрудниками были славяне, только их и будут трудоустраивать.