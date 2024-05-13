В Федерации мигрантов назвали популизмом запрет вакансий «для славян» Глава Федерации мигрантов Коженов назвал популизмом запрет вакансий «для славян»

Запрет публиковать вакансии с припиской «только для славян» является популизмом, считает президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что работодатели, которые хотят, чтобы сотрудниками были славяне, только их и будут трудоустраивать.

Как уточнил Коженов, этот запрет ни на что не повлияет. По его словам, рабочее время лучше было бы тратить на другие важные задачи, а не на принятие решений, кому и как писать. Эксперт добавил, что нужно разобраться, откуда возникла идея о запрете делать такие примечания в вакансиях.

Это все популизм. Ну если человек захочет, чтобы у него работали, жили и все остальное делали только славяне, значит будут только славяне. Ну да, запретили там что-то где-то писать, и что? Мне кажется, они могли бы как-то лучше потратить рабочее время, а не решать, как кому писать. Надо вообще понять, с чего это все пошло, — высказался Коженов.

Решение о запрете распространения в Сети объявлений, которые содержат в качестве условия пометку «только для славян», ранее принял Солнцевский суд Москвы. Там установили, что подобные публикации являются незаконными, а также нарушают интересы государства и общества. Такие объявления обнаружили на русскоязычном форуме о Китае, сайте кастингов в Москве и на агрегаторах знакомств и найма людей творческих профессий.