Юрист Свитнев: я не скрываюсь от следствия

https://static.news.ru/photo/83009976-c9ca-11ea-8719-fa163e074e61_660.jpg Константин Свитнев Фото: svitnev.ru

Главный фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, совладелец «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев заявил, что не скрывается от следствия и планирует приехать в Москву при первой же возможности.

Он пояснил, что в настоящее время находится в Праге. В РФ собирается вернуться сразу же, как только будет восстановлено международное авиасообщение.

По словам Свитнева, за полгода следствия с ним никто не связывался, не вызывал на беседу, хотя он был готов к этому.

С удовольствием рассказал бы следствию, что всё, что они наворотили, это бред сивой кобылы, издевательство над правосудием, здравым смыслом и законом, — сказал он радио «Говорит Москва».

Юрист отметил шаткость позиции СКР. По версии следствия, участники программы ЭКО хотели купить чужих детей. Однако опровергнуть её можно с помощью элементарной экспертизы.

Эти Крыловы из Следственного комитета, баснописцы, считают, что никакой кровной связи между детьми и родителями нет и не было. Это глупости, — заявил Свитнев.

Вину за это он возложил на следователя Смирнову, которая, по его словам, намеренно ввела в заблуждение руководство ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР объявил Свитнева в федеральный розыск и планирует объявить в международный. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы).

В июне 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы были обнаружены пять детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По предварительной версии, детей готовили к продаже. Сейчас ими занимаются органы опеки, младенцев направили в больницу. В общей сложности по данному делу задержаны и арестованы восемь медиков.