Юрист рассказал, как защитить ребенка от травли в школе Юрист Русяев: родители должны собрать доказательства в случае школьной травли

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Если ребенок подвергается травле в школе, родителям необходимо собрать максимум доказательств и обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в случае бездействия нужно писать жалобы в вышестоящие органы.

Если администрация школы не реагирует на сообщения о травле ученика, стоит обращаться в вышестоящие органы. Например, в прокуратуру или департамент образования. При необходимости следует рассмотреть перевод ребенка в другой класс или школу, а также подавать иски в суд. Важно также обеспечить своевременную психологическую помощь пострадавшему ребенку, — рассказал Русяев.

Юрист напомнил, что с 16 лет наступает административная ответственность за правонарушения. Если речь идет о несовершеннолетних обидчиках, то родители будут нести ответственность за действия своих детей, пояснил он.

С 16 лет наступает административная ответственность, например, за оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ. Кроме того, на гражданско-правовом уровне жертва буллинга вправе требовать компенсации морального вреда за причиненные страдания по ст. 151 ГК РФ, а также возмещения материального ущерба и опровержения порочащих сведений по ст. 152 ГК РФ, — добавил Русяев.

Ранее педагог-психолог Тимофей Фокин посоветовал найти ребенку хобби или отдать его в центр дополнительного образования, чтобы помочь справиться со школьным буллингом. Специалист уточнил, что подросток вряд ли преуспеет в общении, если будет все свободное время проводить в интернете.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение буллинга из критериев оценки эффективности школ.