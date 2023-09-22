Юрист рассказала о супругах, которые судятся из-за «кредита на грудь» Юрист Александрова: супруги не разделят кредит на увеличение груди при разводе

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Юрист Людмила Александрова рассказала NEWS.ru историю супругов, которые решили развестись и теперь судятся из-за кредита на грудь. По словам правозащитника, итогом процесса, скорее всего, будет отказ разделить деньги.

Все же грудь не является движимым или недвижимым имуществом, а является частью тела, сделана для эстетики, является вещью индивидуального пользования, принадлежит женщине, она разделу не подлежит (ст. 36 Семейного кодекса), — объяснила юрист.

При этом, по ее словам, суд должен выяснить у сторон, кто был инициатором кредита, действительно ли деньги пошли на операцию, выслушать позицию сторон. Александрова подчеркнула, что юридически значимым обстоятельством при рассмотрении дел судом является выяснение вопроса о том, были ли потрачены денежные средства, полученные одним из супругов в качестве кредита, на нужды семьи. Это обстоятельство должен доказывать тот супруг, по обязательствам которого возник долг и который претендует на его распределение, отметила юрист.

Таких дел в судебной практике, когда бывший муж хочет вернуть назад потраченное на красоту, единицы. Бывшие мужья обычно обижаются, что их экс-жены новой частью тела будут радовать теперь кого-то, но не их, поэтому и хотят разделить этот кредит. Особенно обидно, когда кредит взят в браке, а на момент развода он еще не выплачен, — добавила Александрова.

Ранее юрист Виктория Шакина рассказала, что даже если ипотечный долг по документам оформлен только на одного из супругов, возвращать кредит придется обоим. По словам эксперта, по общему правилу имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором или соглашением о разделе имущества не установлено иное.