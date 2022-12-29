Юрист рассказал, кто наиболее уязвим перед телефонными мошенниками Юрист Хаминский: пенсионеры и обеспеченные люди наиболее уязвимы для телефонных мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Александр Хаминский рассказал NEWS.ru, что мишенью телефонных мошенников может стать любой человек в зависимости от специализации злоумышленников. Однако в наибольшей степени риску подвергаются пожилые люди, молодежь и обеспеченные люди.

Они звонят не абы кому, а приобретают в Сети базы с персональными данными об имущественном и социальном статусе жертвы, марке автомобиля, модели и годе выпуска, например, — пояснил эксперт.

По его словам, пожилых людей могут выманить на бесплатный прием к врачу, где запугают неким «страшным диагнозом», а потом предложат «уникальное лечение», под видом которого заставят подписать договор банковского кредита. Часто «врач» оказывается сотрудником фирмы, проводящим компьютерную диагностику с помощью сомнительной программы, а финальную часть визита сопровождает менеджер из числа мошенников.

Другим способом мошенничества юрист назвал вытягивание денег через платные телефонные подписки ценой в 20, 50 и более рублей в день. Эти деньги снимаются ежедневно, пока не опустеет счет на телефоне или банковская карта.

Ранее юрист Владимир Виноградов заявил, что при переводе денег мошенникам обращаться в банк для возврата средств бесполезно, и в этой ситуации можно обратиться в полицию, подготовив все доказательства обмана, включая скриншоты переписок и выписки с банковского счета. Однако шансы вернуть украденные деньги крайне малы, и следует быть крайне внимательным при совершении онлайн-покупок.