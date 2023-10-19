Юрист рассказал, кому жаловаться на управляющую компанию Юрист Салкин: жалоба на управляющую компанию подается в жилищную инспекцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При отсутствии отопления в квартире жалоба на управляющую компанию подается в Государственную жилищную инспекцию или в аналогичный оперуполномоченный орган за контролем в сфере управляющих компаний и ЖКХ, рассказал NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, если эти меры не помогают, можно обратиться в прокуратуру, потому что в данном случае имеет место нарушение прав граждан.

Если вы живете в Москве, то жалоба подается в Государственную жилищную инспекцию, если речь идет о регионах, там аналогичный оперуполномоченный орган за контролем в сфере управляющих компаний и ЖКХ. Если это не помогает, хотя это достаточно эффективный способ, можно пожаловаться в прокуратуру, потому что имеет место нарушение прав граждан. По нормативам наличие температуры ниже определенного уровня в течение нескольких дней подряд является основанием для включения отопительного сезона, — заявил Салкин.

Ранее юрист Светлана Петрикова рассказала, как получить перерасчет за жару в квартире. По ее словам, зачастую в квартирах становится слишком жарко, что является некачественной услугой. Она напомнила, что плата за отопление является одной из самых дорогостоящих коммунальных услуг, и за жару в помещении, как и за холод, можно потребовать от управляющей компании перерасчет.