Юрист рассказал, какие первоапрельские шутки заканчиваются уголовным делом Юрист Хаминский: первоапрельские похищения человека могут обернуться уголовными делами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первоапрельские розыгрыши с «вызовом» ОМОНа, росгвардейцев, спецназа, ДПС или шуточные похищения человека грозят реальными уголовными делами, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт добавил, что подобные действия силовики могут расценить как преступление.

Розыгрыш с задержанием могут квалифицировать как похищение человека (ст. 126 УК РФ) или незаконное лишение свободы (ст. 127). Пакет с зубным порошком в багажнике и последующая попытка откупиться оценят как вымогательство (ст. 163). Попытка завладеть обманным путем имуществом – мошенничество (ст. 159), предъявление поддельных удостоверений или постановлений – подделка документов (ст. 327), — отметил собеседник.

По его словам, есть шанс объяснить полиции, что «правонарушение» — часть розыгрыша, но он может скрывать и настоящее преступление. Кроме того, атрибуты шуток вроде макета пистолета Макарова часто похожи на оружие.

Шутнику кажется, что чем сильнее он напугает «жертву», тем громче они потом посмеются. Ему невдомек, что объект розыгрыша, добросовестно полагающий, что ему реально угрожают, может жестко пресечь действие чем угодно: травматическим оружием, палкой, любым тяжелым предметом. И «шутка» может закончиться трагедией, — рассказал Хаминский.

Юрист пояснил, что действия обороняющегося согласно со статьями. 37 и 39 УК РФ (самооборона и крайняя необходимость) не сочтут преступлением.

Ранее Хаминский рассказал NEWS.ru, что авторы интернет-марафонов и коучи копируют друг у друга или заимствуют из открытых источников в Сети статьи по «облапошиванию клиентов». Эксперт подчеркнул, что подобные «бизнес-тренеры» продают гражданам абсолютно бесполезную информацию.