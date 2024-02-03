Юрист рассказал, что грозит задержанным на несогласованной акции в Москве Юрист Русяев: задержанные в центре Москвы журналисты могут избежать штрафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанным на несогласованной акции в Москве грозит административный штраф по ч. 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия) в размере от 10 до 20 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, наличие у задержанного журналиста документов, подтверждающих его профессиональный статус и факт исполнения редакционного задания, фактически исключают административную ответственность.

Согласно части 5 статьи 20.2 КоАП, нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия его участником влечет административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Однако в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» журналист при исполнении профессиональных обязанностей имеет ряд прав, включая право присутствовать на митингах и демонстрациях, — подчеркнул юрист.

Он отметил, что проверка личности и статуса человека при задержании на таких мероприятиях является стандартной процедурой и позволяют исключить провокаторов. Если документы в порядке, журналистов и правозащитников, как правило, отпускают без штрафов и арестов.

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что отправила адвоката для сотрудника издания «Осторожно, новости», которого задержали во время несогласованной акции в Александровском саду. Она подчеркнула, что журналист имел при себе пресс-карту, редакционное задание и специальный жилет.

Отмечалось, что в общей сложности на акцию в центре Москвы, приуроченную к пятисотому дню с начала мобилизации, пришли примерно 200 человек. Участвовавшие в акции жены мобилизованных просили ответить на вопрос о сроках возвращения их супругов домой. На мероприятии было задержано около 25 человек, большая часть из них — представители прессы. Столичная прокуратура, в свою очередь, предостерегла жителей и гостей столицы от участия в публичной акции, которая не была согласована с органами исполнительной власти.