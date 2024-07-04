Юрист раскрыл участь генерала Попова после нового обвинения Юрист Хаминский: обвинение в подлоге не ухудшит положение генерала Попова

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Попов

Обвинение в подлоге не ухудшит положение бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, считает юрист Александр Хаминский. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что наказание по данной статье будет поглощено другим, более строгим, которое грозит ему за мошенничество.

Служебный подлог – это самостоятельный состав преступления, и, если будет доказана вина генерала, то помимо мошенничества он понесет наказание и за подлог. При этом окончательное наказание будет назначаться путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Наказание за служебный подлог будет поглощено наказанием за мошенничество, — пояснил юрист.

При этом он подчеркнул, что подлог мог являться просто способом совершения мошенничества. По его словам, если подобный умысел будет установлен, то отдельной квалификации подлог не требует. Как уточнил Хаминский, органы следствия также могут прийти к выводу, что Попов не имел умысла похищать денежные средства, а именно вносил заведомо ложные сведения в документы.

В этом случае уголовное преследование по статье за мошенничество будет прекращено, а Попов будет привлечен к ответственности только за подлог, где максимальная санкция – четыре года лишения свободы, — заключил Хаминский.

Второй фигурант уголовного дела Попова ранее частично погасил нанесенный ущерб. Источник указал, что общая сумма ущерба была снижена с 130 млн до 105 млн рублей. Самого Попова обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.