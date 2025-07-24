Юрист ответил, что изменит расширение применения принудительных работ

Принудительные работы станут самостоятельным видом наказания, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По его словам, новый закон, подписанный президентом, позволяет судам назначать принудительные работы сразу, без необходимости замены лишения свободы.

Подписанный президентом закон, касающийся расширения применения принудительных работ, вводит самостоятельное основание для назначения этого вида наказания, без предварительного этапа в виде замены лишения свободы. Это означает, что суд теперь вправе с самого начала рассматривать принудительные работы как основное наказание, если состав преступления и обстоятельства дела это позволяют, — пояснил Русяев.

Он отметил, что теперь принудительные работы могут применяться за преступления небольшой и средней тяжести, а также за отдельные тяжкие деяния, если нет рецидива. По его словам, максимальный срок такого наказания составляет пять лет, а осужденные будут трудоустроены в исправительных центрах с удержанием части заработка в пользу государства.

Теперь принудительные работы могут быть назначены за преступления небольшой и средней тяжести, а также за отдельные тяжкие деяния при отсутствии рецидива. Максимальный срок составляет пять лет. Механизм отбывания наказания включает обязательное трудоустройство в исправительных центрах, с удержанием части заработка в доход государства, — пояснил Русяев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Осужденный будет трудиться в исправительном центре, а из его заработка будет удерживаться от 5% до 20% в доход государства. При этом наказание в виде принудительных работ не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, а также беременным женщинам, предпенсионерам и военнослужащим.