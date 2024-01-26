Юрист объяснила россиянам, какое имущество нельзя поделить при разводе Юрист Соколова: при разводе нельзя делить подаренное и унаследованное имущество

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При разводе нельзя делить имущество, полученное в дар или по наследству, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. Она отметила, что данное правило касается недвижимости, денежных средств, транспорта и драгоценностей.

После развода нельзя поделить между бывшими супругами вещи, которые были получены в дар или в порядке наследования. Это касается как недвижимости, так и денежных средств, транспорта, драгоценностей и др. Например, жене по наследству от бабушки досталась квартира, в которой семья жила. После развода муж не сможет на эту квартиру претендовать, она останется жене, — добавила Соколова.

Собеседница подчеркнула, что если мать подарила сыну, например, три миллиона рублей в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры в ипотеку, то доля недвижимости, оплаченная данной суммой, признается личной собственностью мужчины. Остальные доли, заявила Соколова, супруги смогут поделить при разводе.

Второй пример: мать подарила своему сыну по договору три миллиона рублей на первоначальный взнос для приобретения квартиры в ипотеку. Доля недвижимости, которая была оплачена подаренными деньгами, будет признана личной собственностью мужа, а остальная часть квартиры поделится между супругами поровну. В итоге у мужа будет доля больше, чем у его жены, — подытожила Соколова.

Ранее сообщалось, что в России на федеральном уровне закрепили статус многодетных семей и определили меры поддержки для них. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.