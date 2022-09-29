Юрист объяснила, как готовить персонал школы на случай нападения стрелков Юрист Ковалева призвала специально запускать в школы «посторонних» для проверки бдительности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждого принимаемого на работу в школу сотрудника необходимо проинструктировать по теме «Что делать в случае вооруженного нападения», он должен также занести в смартфон все «тревожные кнопки и горячие линии», таким мнением с NEWS.ru поделилась юрист, эксперт в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних Анастасия Ковалева. Она добавила, что раз в полгода или квартал нужно устраивать «учебные тревоги» или даже специально запускать в здание постороннего человека для проверки бдительности — он оставит на территории или в помещении подозрительный бесхозный предмет: сумку или чемодан.

Сотрудник, принимаемый на работу в школу, должен пройти инструктаж о том, что делать в случае вооруженного нападения, занести в телефон все тревожные кнопки и горячие линии. Раз в квартал или полгода нужно проводить учебные тревоги — куда бежать, как баррикадироваться, кому звонить, кому подчиняться. Отрабатывается кейс: ты в коридоре, вот нападающий, вот дети, что делать? Зашла полиция — куда вы побежите? К полиции? К нападающему? — подчеркнула Ковалева.

Эксперт отметила, что также сотрудники должны в обязательном порядке и систематически проходить обучение по выявлению маркеров поведения детей, способных совершить нападение, — носящих капюшоны, балахоны, у которых странные рисунки на тетрадях и парте.

Раз в год можно устраивать провокационные проверки — умышленно пропускать в здание посторонних, кого не знают учителя, но знает администрация школы, кто оставит странные коробки, сумки, чемоданы на территории. Тренировать бдительность во всем. Зашить регламент «быть неравнодушным к чужой проблеме и внимательным к окружающим» не только в должностную инструкцию, но и сделать моделью поведения каждого сотрудника, — подытожила Ковалева.

Ранее Ковалева в беседе с NEWS.ru заявила, что предотвратить или снизить до минимума стрельбу в школе, подобную трагедии в Ижевске, реально, если базу людей с психическими заболеваниями четко привязать к месту жительства, а при его смене передавать информацию в районный диспансер. По ее словам, если нездоровый гражданин не пришел на прием к специалисту по графику, то его нужно обследовать принудительно или лечить в стационаре.