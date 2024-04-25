Юрист объяснил, сможет ли Стерлигов оставить детей без наследства Юрист Григорьев: судьба наследства Стерлигова зависит от завещания

Бизнесмен Герман Стерлигов действительно может лишить наследства двоих сыновей и дочь, однако они в праве оспорить завещание в суде, рассказал NEWS.ru юрист и руководитель юридического консалтинга «Григорьев и партнеры» Дмитрий Григорьев. По словам специалиста, это может произойти на основе заключения о психическом заболевании предпринимателя, либо в случае инвалидности детей или преклонного возраста супруги, если они не разведутся.

В России наследование осуществляется по двум основаниям. Первое — по закону, по очередности. Второе — по завещанию. То есть, человек при жизни в праве распорядиться своим имуществом изменив закон о порядке наследования. Если Стерлигов принял решение не составлять завещание или решил изменить завещание в отношении членов своей семьи, то согласна его воле, дети и жена утрачивают право на имущество, которое останется после смерти Германа, — пояснил он.

Причины для оспаривания завещания должны быть вески, на данный момент можно выделить два основных критерия. В первом случае суд может стать на сторону наследников, если они докажут, что в момент совершения нотариальных действий предприниматель находился в невменяемом состоянии. Другими словами, им нужно продемонстрировать свидетельство того, что он страдал психическими заболеваниями, злоупотреблял спиртными напитками, наркотическими веществами. Однако юрист подчеркивает, что на практике сделать это достаточно сложно, и, согласно статистике, меньше одного процента таких дел в судах разрешаются в пользу истцов.

Также есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Независимо от того, было составлено завещание или нет, то есть категория лиц, которые обязательно получат долю в наследстве. Это инвалиды, пенсионеры. Если к моменту смерти Стерлигова, его супруга не расторгнет брак и будет находиться на пенсии, если кто-то из детей или жена будут признаны инвалидом, то доля в наследстве, конечно же, у них будет, — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что предприниматель Герман Стерлигов заявил о разводе с супругой Аленой. По данным канала, бизнесмен также намерен лишить наследства двух сыновей и дочь.