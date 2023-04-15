Юрист объяснил, почему кафе не вправе вводить фейс-контроль Юрист Хаминский: введение кафе и ресторанами фейс-контроля противоречит законодательству

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Многие россияне при посещении кафе и ресторанов сталкивались с фейс-контролем, но его наличие в таких заведениях противоречит законодательству, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Утверждения владельцев о том, что у них работает клубная система и они хотят обеспечить комфортное пребывание в едином пространстве для гостей определенного статуса, оправданием быть не может, отметил он.

Хаминский пояснил, что кафе, бары, рестораны и другие подобные заведения должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. При регистрации юрлица и получении лицензии на продажу алкоголя они указывают в качестве рода деятельности предоставление услуг общественного питания. У них есть зал обслуживания и соответствующий персонал.

Следовательно, открыв любое предприятие общественного питания — от бара до ночного клуба, — предприниматели в соответствии со статьей 437 ГК РФ обращаются к потребителям с офертой об оказании данного рода услуг. После этого любые ограничения, направленные на оценку потенциальных клиентов по внешнему виду, будут считаться незаконными, — сказал юрист.

Хаминский добавил, что базовые права граждан гарантируются статьей 19 Конституции РФ, которая не допускает дискриминацию по любому принципу. Кроме того, статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает условия, при которых лицо, оказывающее услуги, в том числе общественного питания, может в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств. Этот же закон признает недействительными любые пункты договора, ущемляющие права потребителей, — те, которые предусматривают ограничения в большей мере, чем это прописано в законодательстве.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске между местным жителем и работниками одного из баров произошел конфликт из-за фейс-контроля. Мужчину не пустили в заведение, так как он был нетрезв. Он обиделся и спустя некоторое время пришел к бару с коктейлем Молотова. Он разбил бутылку с зажигательной смесью на автостоянке у заведения, из-за чего произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, на злоумышленника завели уголовное дело.