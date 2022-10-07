Юрист объяснил, как получить компенсацию за утечку личных данных Юрист Виноградов: для компенсации за утечку личных данных нужно доказать факт убытков

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За утечку или разглашение личных данных можно получить компенсацию, заявил юрист Вадим Виноградов. Для этого нужно составить иск к оператору персональных данных о возмещении убытков или компенсации морального вреда, передает Lenta.ru. По словам эксперта, такие судебные процессы непростые, так как в первом случае нужно будет доказать связь убытков, которые требуется возместить, с фактом разглашения личных данных. Во втором случае придется привести доказательства, что произошедшее принесло действительно серьезные эмоциональные страдания. Подтверждением морального вреда, по словам юриста, может быть вызов врача на дом, приобретение успокоительных и повышенное давление.

Аргумент «волновался» не подойдет. А вот повышенное давление, необходимость приобретения успокоительных препаратов, вызов врача на дом могут послужить доказательствами. Конечно, такие случаи нужно фиксировать и собирать подтверждающие документы, обеспечить явку свидетелей, — уточнил Виноградов.

По словам юриста, в российской судебной практике не существует критериев определения размера назначаемой компенсации морального вреда. Он определяется в каждой конкретной ситуации.

Как сообщалось ранее, базу ретейлера DNS, занимающегося продажей цифровой и бытовой техники, атаковали хакеры, в результате чего произошла утечка персональных данных сотрудников и клиентов. Представители компании подчеркнули, что взлом проводился с территории другой страны. Ретейлер добавил, что в настоящее время специалисты занимаются расследованием произошедшего и устраняют последствия атаки.