Юрист Блиновской объяснил, почему не согласен с судом Юрист Морозов: четверть клиентов Блиновской не являются резидентами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Марафоны блогера Елены Блиновской характеризуются как консультационные услуги по психологии, заявил представлявший ее интересы в суде налоговый юрист Иван Морозов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ФНС должна была учитывать, что четверть из тех, кто этими услугами воспользовался, не являются резидентами России, а значит, и НДС начисляться по ним не должен. Однако суд не принял во внимание эти доводы, говорит он.

Мы характеризуем эту услугу (продажу марафонов. — NEWS.ru) как консультационные услуги по психологии. Для целей определения места реализации таких услуг необходимо определить место жительства физического лица, которое эти услуги купило. Соответственно, из более чем 150 тысяч контрагентов примерно 25% — это иностранные лица, то есть это не резиденты РФ. Соответственно, на эти суммы НДС начисляться не должен, — объяснил он позицию истца.

Суд апелляционной инстанции не удовлетворил иск блогера Елены Блиновской к инспекции ФНС о снижении суммы налогов, оставив без изменения решение суда первой инстанции. По словам Морозова, сумма недоимки была рассчитана неверно. При ее подсчете были допущены серьезные арифметические и логические ошибки, уверен он.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее заявил, что банкротство и погашение задолженности по налогам не поможет Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, избежать наказания, если ее вину признают. По словам парламентария, люди получали сроки за куда меньшие правонарушения. Депутат назвал этот процесс не показательным, а объективной реальностью.