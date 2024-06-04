В Госдуме объяснили, сможет ли признание банкротства помочь Блиновской Депутат Кирьянов: банкротство не позволит блогеру Блиновской избежать наказания

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Елена Блиновская

Банкротство и погашение задолженности по налогам не поможет известному блогеру Елене Блиновской избежать наказания в случае признания ее вины, заявил в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Парламентарий уточнил, что люди получали сроки за куда меньшие правонарушения.

Это не какой-то показательный процесс, а объективная реальность. Люди, которые за гораздо меньшие деньги получали большие сроки, есть, их много. Избежать наказания не поможет ни банкротство, ни возмещение ущерба и выплата штрафов — ничего уже не сработает, — добавил Кирьянов.

Парламентарий предположил, что Блиновская может лишиться свободы на срок от пяти до восьми лет. Однако с учетом времени, проведенного в СИЗО, а также примерного поведения, она может выйти раньше, отметил Кирьянов.

Юрист Александр Хаминский ранее предположил, что «королева марафонов» Елена Блиновская намерена при помощи банкротства совместить отбытие тюремного срока и запрет на предпринимательскую деятельность. Он напомнил, что получение статуса банкрота человек освобождается от уголовной ответственности.

Блогера задержали в апреле 2023 года в Смоленской области. Впоследствии Блиновская стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на сумму в 918 млн рублей. Сейчас она находится в СИЗО.