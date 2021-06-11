YouTube заблокировал ролик Слуцкого о дискриминации «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/ea78bf76-cc48-11eb-806b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ролик о создании за рубежом барьеров для российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заблокирован администрацией видео-хостинга YouTube. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Наш предыдущий выпуск о вакцинном занавесе, который пытаются построить Европа и США, вызвал большой отклик у наших зрителей. Но в то же время этот выпуск попал под блокировку YouTube, причём без какого-либо конкретного объяснения, что именно стало для этого причиной, — сообщил политик в своём канале.

В самой администрации зaявили, что на YouTube запрeщено публиковать контент, в котором содержатся утверждения о вaкцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всeмирной организации здравоохранения. Однако в пресс-службе комитета по международным делам заявили, что специалисты проанализировали удалённый ролик и никаких нарушений не нашли.

Ранее сообщалось, что комитет по международным отношениям Европарламента в своём докладе сформулировал принципы, которых следует придерживаться ЕС при выстраивании отношений с РФ. В нём Брюсселю рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, который будет избран в сентябре, а в любом диалоге с Москвой учитывать вопросы соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.

Слуцкий подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку Россия пригласит независимых международных наблюдателей, которые смогут удостовериться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно.