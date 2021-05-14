В Европарламенте определили принципы построения отношений с Россией

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Комитет по международным отношениям Европарламента в своём докладе сформулировал принципы, которых следует придерживаться ЕС при выстраивании отношений с Россией. В частности, руководству сообщества рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, который должен быть избран в сентябре, сообщает RT.

ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, — цитирует издание текст доклада.

Авторы доклада рекомендуют поддерживать «продемократическое сообщество» в России и тем самым противостоять «русскоязычной пропаганде». Для реализации этого принципа предлагается создать в РФ телеканал с круглосуточным вещанием.

Наряду с этим евродепутаты советуют информировать Россию о выгодах от запуска демократических преобразований. Речь идёт об упрощении визового режима, возможности инвестировать в свободную торговлю, а также о стратегическом партнёрстве.

Для того чтобы повысить стимул россиян к демократическим преобразованиям, в докладе предлагается принять стратегию развития стран «Восточного партнёрства», которая была запущена Европой для сотрудничества с бывшими советскими республиками.

В докладе указывается, что Брюсселю в любом диалоге с Москвой следует учитывать вопросы соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. В качестве первого шага рекомендуется приостановить сотрудничество по газопроводу «Северный поток — 2».

Для сдерживания «российской агрессии» евродепутаты призывают ЕС оказывать вместе с НАТО и международными партнёрами давление на Москву, чтобы пресечь вмешательства в дела региона «Восточного партнёрства», а также возвратить соседям «оккупированные территории».

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель назвал тщетными попытки России разделить Европу. Так он прокомментировал обнародованный Москвой перечень недружественных России иностранных государств, в котором оказались только США и Чехия. По его словам, этот список нацелен на подрыв дипломатических отношений и является «ещё одним эскалационным шагом».