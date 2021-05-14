Слуцкого возмутили европейские принципы общения с Россией

https://static.news.ru/photo/d22be1a2-b639-11eb-b9d2-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого возмутили принципы общения с Россией, сформулированные Европарламентом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Его удивило то, что избирательная кампания предстоящих в сентябре выборов в Госдуму ещё не стартовала, а в ЕС уже объявляется мобилизация по признанию её результатов сфальсифицированными. По его мнению, данная ситуация напоминает венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов власти.

Слуцкий подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку Россия пригласит независимых международных наблюдателей, которые смогут удостовериться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно.

Все планы по объявлению нового созыва Государственной думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско, — считает глава комитета.

В заключение Слуцкий призвал задуматься об адекватности европейских партнёров и коллег.

Ранее сообщалось, что комитет по международным отношениям Европарламента в своём докладе сформулировал принципы, которых следует придерживаться ЕС при выстраивании отношений с РФ. В нём Брюсселю рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, который будет избран в сентябре, а в любом диалоге с Москвой учитывать вопросы соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.