YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

Телеведущая и заслуженная артистка Мария Шукшина сообщила в Telegram, что её канал на видеохостинге YouTube был заблокирован. Причина ограничения доступа к аккаунту не уточняется, однако незадолго до этого знаменитость критиковала инициативу ввести обязательную вакцинацию в стране.

И, да, ютуб снёс мой канал, — написала телеведущая.

На странице её канала говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». О каких конкретно нарушениях идёт речь, не сообщается.

Ранее Шукшина опровергла информацию в СМИ о том, что пыталась связаться с главным врачом Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денисом Гусевым. По её словам, никакой логики не было в том, чтобы звонить из Москвы в Санкт-Петербург, так как в столице больниц хватает. Она призвала людей «хотя бы на время поста прекратить лгать, клеветать, разжигать в обществе рознь и ненависть».

До этого врач и телеведущий Александр Мясников обвинил звёзд, которые агитируют не делать прививки от коронавируса, в том, что они навязывают своё дилетантское мнение россиянам. Он перечислил несколько публичных антиваксеров, в списке которых оказалась и Шукшина.