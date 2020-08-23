Яровая сообщила о подготовке законопроекта о едином реестре памятников

https://static.news.ru/photo/3957a966-e565-11ea-ada0-fa163e074e61_660.jpg Ирина Яровая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовится законопроект о едином реестре памятников и захоронений России. Он позволит при посещении памятников и исторических захоронений с помощью смартфона считывать информацию о нём.

Об этом на форуме «Территория смыслов» рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает ТАСС. По её словам, закон о таком реестре памятников уже готовится.

[Он нужен], чтобы государство действительно взяло на себя, в зависимости от уровня власти, заботу, финансирование, ответственность за то, чтобы была известна история этого [конкретного] памятника, — пояснила она.

Яровая добавила, что речь пойдёт о местах боевой славы, можно будет узнать, «какой был страшный бой, сколько часов он длился, кто погиб, как это происходило». Для этого нужно будет только считать QR-код памятника с помощью смартфона.

Как писал NEWS.ru, Яровая раскритиковала инициатора сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге Ондржея Коларжа и назвала его письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен позорным. В своём послании чешский чиновник отметил, что монумент является собственностью муниципалитета, что позволяет распоряжаться им в соответствии с законами страны.

Парламентарий заявила, что чиновник позорит не только Прагу, но и всю Чехию и её народ.