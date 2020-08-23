Яровая назвала Россию примером умного регулирования вопроса массовых акций

https://static.news.ru/photo/7e56e034-e571-11ea-88e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сегодня является примером государства, где вопрос о проведении массовых акций и шествий качественно отрегулирован на законодательном уровне. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как сообщает ТАСС, в рамках форума «Территория смысла» ей был задан вопрос, последует ли какая-либо ответственность для участников акций в Хабаровске в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Сегодня Россия являет собой пример абсолютно цивилизованного, правового, умного, безопасного решения этих вопросов, — сообщила Яровая.

По её мнению, сейчас в стране не может повториться ситуации, как на митингах 2012 года в Москве, поскольку в стране был принят закон о митингах, который позволяет «гражданам, которые действительно хотят провести мирное шествие, реализовать это право», без конфликтов. Яровая уверена, что и действия сотрудников силовых структур «носят взвешенный, сбалансированный, адекватный характер, они прежде всего направлены на безопасность, на недопущение совершения преступлений».

А вот к акциям протеста в Хабаровске у Яровой есть вопросы. По её мнению, те кто выступает за освобождение экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, не совсем правы, поскольку его обвиняют в убийстве. Яровая считает, что сначала нужно дождаться окончания расследования. А вот оказание давления на следствие и суд, на её взгляд, ничего не имеют общего с законом и правопорядком.

Я не вижу, каким образом можно требовать освобождения человека, в отношении которого предъявляются столь серьёзные обвинения, — заявила она.

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Задержание вызвало массовые протесты местных жителей.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Другим указом главы государства Фургал был освобождён от должности «в связи с утратой доверия», сообщал NEWS.ru.