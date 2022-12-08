Ярошенко назвал освобождение Бута победой спецслужб России

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер означает победу МИД России и спецслужб страны, заявил в разговоре с NEWS.ru летчик Константин Ярошенко, которого ранее освободили в результате обмена на гражданина США Тревора Рида. Он предположил, что Бут сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.

Я очень рад, что они додавили и вернули не только меня на родину, но и его. Еще раз, я счастлив и за Виктора, и за всю его семью, что они воссоединятся и он вернется на родину. Я благодарю наш МИД, наши спецслужбы и нашего президента, которые додавили американцев, — сказал Ярошенко.

Бут находился в заключении в США почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Белого дома в 2008 году, после чего вывезли в Вашингтон. Россиянин обвинялся в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Бут в свою очередь отвергал обвинения.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили гашишное масло. Баскетболистку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Грайнер признала вину с оговоркой, что не имела умысла на провоз багажа с наркотиками и на преступление.

8 декабря после обмена Бута на Грайнер уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что обоих помиловали перед обменом. Она добавила, что главная заслуга обмена принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.

В МИД России сообщили, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Самолет с бизнесменом приземлится во Внуково.