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Ярмыш рассказала, когда состоится транспортировка Навального за границу

20:42, 21 августа 2020 48
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что его перевезут из омской больницы в Германию не раньше чем через семь часов.

Вылет Алексея состоится не раньше чем через семь часов, — написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Она опровергла информацию лечащего врача Навального Анастасии Васильевой, которая ранее написала, что политика через два часа отправят в Германию. Отметим, что Васильева не относится к омской больнице, в которой сейчас находится оппозиционер.

44-летнему Навальному стало плохо 20 августа в самолёте Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Борт экстренно посадили в Омске. Политик находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

NEWS.ru писал, что врачи омской больницы разрешили транспортировку Навального. Они подчеркнули, что риски за перевозку берут на себя жена политика и его брат. Главврач Алексей Мураховский заявил, что подготовка самолёта займёт несколько часов.

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