«Яндекс» не будет отключать функцию «Разговорчики» в навигаторе

https://static.news.ru/photo/3fef19b6-83cd-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Компания «Яндекс» не собирается отключать функцию «Разговорчики» в своём навигаторе, однако призывает не превращать приложение в площадку для дискуссий о политике.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании. В «Яндексе» пояснили, что считают общение водителей необходимой частью навигационного сервиса, поэтому «Разговорчики» останутся в приложении.

В то же время в компании напоминают, что «Разговорчики» и любые пользовательские обозначения на карте должны в первую очередь информировать об актуальной ситуации на дорогах.

Ранее жители ряда городов России устроили онлайн-митинги с помощью приложений «Яндекса». Как писал NEWS.ru, активисты оставляли послания возле зданий региональных властей на картах, используя функцию «Разговорчики». «Яндекс» подобные сообщения удалял, объяснив это тем, что они нарушают правила пользования сервисом навигации.