«Яндекс» не будет отключать функцию «Разговорчики» в навигаторе

Компания «Яндекс» не собирается отключать функцию «Разговорчики» в своём навигаторе, однако призывает не превращать приложение в площадку для дискуссий о политике.
Об этом ТАСС
В то же время в компании напоминают, что «Разговорчики» и любые пользовательские обозначения на карте должны в первую очередь информировать об актуальной ситуации на дорогах.
Ранее жители ряда городов России устроили онлайн-митинги с помощью приложений «Яндекса». Как писал NEWS.ru, активисты оставляли послания возле зданий региональных властей на картах, используя функцию «Разговорчики». «Яндекс» подобные сообщения удалял, объяснив это тем, что они нарушают правила пользования сервисом навигации.
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