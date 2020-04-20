Россияне выходят на онлайн-митинги против «режима самоизоляции»

Жители многих городов России принимают участие в онлайн-митингах против принимаемых властями мер борьбы с коронавирусом. Люди настаивают на введении режима чрезвычайной ситуации.
Они отмечают, что действия властей приводят к потере средств к существованию. Активисты оставляют свои сообщения возле зданий региональных властей на «Яндекс.Картах», используя инструмент «разговорчики».
Сообщения появляются в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове Великом. Костроме, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Туле, Рязани, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Оренбурге и Красноярске.
Вводите [режим] ЧС или дайте людям работать, — написал житель Ярославля.
Между тем, в некоторых городах, включая столицу, появляются требования к президенту Владимиру Путину и местным властям уйти в отставку.
Остался без работы из-за этих выходных! Нечем платить кредит. Почему не чрезвычайный режим, а «выживайте как сможете»? — написал москвич в метке, установленной на Красной площади.
Как писал NEWS.ru, в центре Владикавказа
В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.
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