Россияне выходят на онлайн-митинги против «режима самоизоляции»

https://static.news.ru/photo/545ef07e-831e-11ea-969d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители многих городов России принимают участие в онлайн-митингах против принимаемых властями мер борьбы с коронавирусом. Люди настаивают на введении режима чрезвычайной ситуации.

Они отмечают, что действия властей приводят к потере средств к существованию. Активисты оставляют свои сообщения возле зданий региональных властей на «Яндекс.Картах», используя инструмент «разговорчики».

Сообщения появляются в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове Великом. Костроме, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Туле, Рязани, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Оренбурге и Красноярске.

Вводите [режим] ЧС или дайте людям работать, — написал житель Ярославля.

Между тем, в некоторых городах, включая столицу, появляются требования к президенту Владимиру Путину и местным властям уйти в отставку.

Остался без работы из-за этих выходных! Нечем платить кредит. Почему не чрезвычайный режим, а «выживайте как сможете»? — написал москвич в метке, установленной на Красной площади.

Как писал NEWS.ru, в центре Владикавказа проходит митинг. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.