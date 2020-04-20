«Яндекс» бесплатно протестирует на COVID-19 людей всех возрастов

https://static.news.ru/photo/4488e6f6-830e-11ea-b524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» проведёт в Москве и ближайшем Подмосковье бесплатные тестирования на коронавирус нового типа (COVID-19). Процедуру могут пройти люди всех возрастов. Исследованиями займутся аккредитованные лабораторные службы в рамках социального проекта «Помощь рядом».

В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учётом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Тестирование — один из важнейших шагов не только в борьбе с распространением заболевания, но и в минимизации последствий вспышки инфекции для экономики и общества в масштабе всей России.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В России на 20 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, поправились 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи отмечены в 76 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что открывать детские сады, школы и игровые площадки без анализа распространения коронавирусной инфекции было бы опрометчиво. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.