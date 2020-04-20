Детский инфекционист предостерёг от возобновления работы школ и детсадов

https://static.news.ru/photo/1f4296be-830c-11ea-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Открывать детские сады, школы и игровые площадки без анализа распространения коронавирусной инфекции было бы опрометчиво. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин.

С таким предложением на межведомственном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России выступил замдиректора НИИ вакцин и сывороток Николай Филатов. Он высказал мнение, что эпидимическая ситуация позволяет задуматься об открытии детских площадок и учреждений.

Однако Лобзин призвал с осторожностью подходить к такому решению

Понимаете, дети, которые бессимптомно в своей массе переносят [коронавирус], отличаются высокой подвижностью, активностью, коммуникабельностью, — цитирует представителя Минздрава «Интерфакс».

Лобзин предложил «очень серьёзно подумать» и взвесить все за и против.

По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи выздоровели.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Татьяна Голикова проинформировала, что средний возраст инфицированных в России составляет 47,9 года у женщин и 44,7 года у мужчин. При этом, по словам замглавы кабмина, страна вышла на второе место в мире по количеству проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции.