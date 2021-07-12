ЯНАО стал лидером по уровню заработной платы в РФ

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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал лидером по уровню зарплаты в России. Второе место по данному показателю занимает Чукотка, на третьем — Магаданская область. Данные интегрального рейтинга Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) приводят «Известия».

Также в десятку по показателю уровня зарплаты вошли Камчатский край, Москва, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Мурманская область.

В исследование вошли 30 из 85 регионов России, которые являются, по мнению авторов, наиболее развитыми с социально-экономической позиции.

При этом лидером по отношению прожиточного минимума к средней заработной плате также стал ЯНАО, на втором месте Магаданская область, на третьем — НАО. Также в десятку вошли Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область.

Данный параметр можно считать индексом социального благополучия. уточнили в ФоРГО.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда. Вместо МРОТ, считает депутат, нужно опираться на показатель прожиточного минимума.