https://static.news.ru/photo/e7f5fcda-cfd0-11e9-9d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"

Глава Сбербанка Герман Греф предложил отменить выпускные экзамены, так как они лишают школьников желания учиться. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург с ним категорически не согласен и считает, что нужно не отменять экзамены, а совершенствовать их.

Греф заявил, что нужно полностью отказаться от экзаменов, потому что это травмирует детей. Но если следовать этой логике, то и он должен отменить собеседования и тестирования новых сотрудников в банк — это тоже стресс, — рассказал News.ru Ямбург.

По его словам, в настоящее время образовательная организация может в своём уставе отказаться от отметок и такие школы есть.

Но не надо путать отметку и оценку. Дети и родители хотят знать, как они: хороши, или не хороши. Нельзя управлять ни банком, ни учебным процессом, не имея обратной связи, — уверен он.

Щадящую позицию по отношению к детям, предложенную Грефом, заслуженный учитель назвал антикультурной, поскольку «отрицание принуждения при обучении есть отрицание культуры».

Когда я молодым в проруби купался, там висел лозунг моржей: «Без стрессу — нет прогрессу». Потому что на самом деле напрягаться нужно, — уверен Ямбург.

Он привёл в пример школьные подразделения при онкологическом центре и детской больнице в Москве, которыми руководит, и подчеркнул, что даже тяжело больные дети сдают ЕГЭ, потому что не хотят считаться инвалидами, а хотят быть как все.

Отменять школьные экзамены нельзя. Надо совершенствовать инструменты ЕГЭ, совершенствовать сами экзамены, — считает Ямбург.

Как писал News.ru, глава Сбербанка Герман Греф представил результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ), по данным которого 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов. Также 32% учащихся заявляют, что в программе отсутствуют предметы, полезные для их будущей профессии. Качество российского школьного образования 44% опрошенных оценили как среднее, 28% — как плохое, 14% — затруднились ответить и 14% — как хорошее.