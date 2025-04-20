Яблоко, овсянка, 5 минут на замес! И печенье уже румянится в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблоко, овсянка, 5 минут на замес! И печенье уже румянится в духовке. Шоколадно-овсяное печенье с сухофруктами — это полезный перекус с насыщенным вкусом какао и нежной текстурой! На 100 граммов всего 194 калории.

Ингредиенты (12–15 шт.)

Овсяные хлопья — 200 г

Вода — 70 мл

Сухофрукты (изюм, курага, клюква) — 60 г

Белок — 2 шт.

Яблоко — 1 шт. (среднее)

Какао-порошок — 2–3 ч. л.

Кокосовая стружка — 1–2 ст. л. (по желанию)

Приготовление

1. Измельчите 100 г хлопьев в блендере до состояния муки, смешайте с водой. Добавьте целые хлопья, какао, сухофрукты и кокосовую стружку.

2. Натрите яблоко на мелкой терке (с кожурой), вмешайте в тесто. Взбейте белки вилкой, введите в массу — это сделает печенье воздушным.

3. Противень застелите пергаментом. Мокрыми руками сформируйте шарики, приплюсните их в лепешки толщиной 1 см.

4. Выпекайте при 200 °C 20 минут. Приятного чаепития!

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