«Звоню маме!»: высаженный в аэропорту Барнаула мужчина угрожал полицейским

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Нетрезвый турист, который летел в Анапу из Иркутска и был высажен из самолёта в барнаульском аэропорту за курение в туалете лайнера, угрожал сотрудникам правоохранительных органов звонком своей матери. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по СФО.

Полицейские также предоставили видеозапись инцидента.

Борт, на котором летел пассажир, приземлился в аэропорту Барнаула для плановой дозаправки. Однако экипажу предстояло выполнить ещё одну задачу, а именно — высадить 29-летнего дебошира из Иркутска, который, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил табачные изделия в туалетной комнате самолёта во время полёта, при этом на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам».

Будем разбираться. Я звоню своей маме, говорю, что меня сняли с рейса, пусть вызывает Следственный комитет, разбирается, — заявлял хулиган.

По словам мужчины, он вообще «не понял, за что его высадили в каком-то Барнауле». После того, как дебошира доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции барнаульского аэропорта, там составили два протокола по статьям КоАП о нарушении запрета курения и появлении в общественных местах в нетрезвом виде. При этом по данным медиков, которые провели освидетельствование, выпил он немного и его состояние опьянения расценивалось как лёгкое.

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