«Я сам защищу «Вагнер»»: Пригожин о легализации ЧВК в России Бизнесмен Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не нуждается в отдельной правовой категории

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Пригожин

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не нуждается в отдельной правовой категории для защиты «от нападок противников», заявил в беседе с «Парламентской газетой» бизнесмен и основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, он дает своим бойцам все необходимые преференции и полное социальное обеспечение, которыми обладают контрактники, а потому законодательное урегулирование деятельности ЧВК в России не нужно.

Я способен самостоятельно, как и ранее, защищать «Вагнер» от нападок противников. Не вижу целесообразности делать какую-либо правовую основу. <...> Страхование и пенсия сотрудников ЧВК предусмотрена по контракту. Это дело их работодателей, в частности, таких, как я, — сказал Пригожин.

Также он подчеркнул, что служащие и в ЧВК, и по контракту должны быть одинаково уважаемы обществом, так как, по его словам, «вагнеровцы» «не просто наемники», а «настоящие патриоты». Бизнесмен считает, что большинство бойцов ЧВК искренне готовы защищать свою родину, а деньги берут в качестве компенсации за оказанный труд.

Ранее Пригожин выразил мнение, что в первую очередь в рамках частичной мобилизации должны призывать представителей силовых структур, военных, прошедших службу по контракту и военнослужащих в отставке. Бизнесмен убежден в том, что в последнюю очередь должны призываться срочники, «отстрелявшие по три патрона» во время службы в армии. По мнению бизнесмена, мобилизации не подлежат представители «стратегически важных профессий», включая IT-специалистов.