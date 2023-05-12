«Вызывают симпатию»: музкритик о шансах Украины на победу в Евровидении Музыкальный критик Легостаев: Украина имеет большие шансы победить на Евровидении

Фото: Сергей Мамонтов /РИА Новости

Илья Легостаев

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru предположил, что Украина имеет большие шансы вновь победить на Евровидении. Он объяснил, что в 2022-м Киеву первое место помогла занять «всеевропейская солидарность», и не исключил, что отношение ЕС к представителям данной страны еще раз сыграет свою роль.

Весь этот фон вызывает всеевропейскую солидарность, которая в изрядной степени помогла украинскому артисту на прошлом Евровидении и обеспечила победу. Я думаю, поможет и сейчас. Не факт, что будет первое место, но это дополнительное обстоятельство, которое вызывает симпатию у европейцев, что несмотря на ситуацию в стране, люди занимаются творчеством, находят в себе силы, отвагу показать себя на международной арене, заявить о себе, что несмотря на обстоятельства, занимаются любимой работой, тем самым еще проявляя патриотический активизм, — заявил Легостаев.

По его словам, вторая подряд победа для Евровидения является исключением из правил и на этот счет редко можно что-то предсказать.

Второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2023» прошел в Ливерпуле, где были определены последние участники финальной стадии конкурса. Всего 26 стран выступят на сцене 13 мая, чтобы побороться за главный приз конкурса — хрустальный микрофон.

По результатам голосования в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным странам, в число которых входят Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Организатор Евровидения Мартин Эстердаль ранее заявил, что исключение России стало непростым решением. По его словам, запрет «соответствует ценностям Запада — взаимовыручке и объединению через музыку».