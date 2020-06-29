Из-за пандемии коронавируса самолёты российских авиакомпаний почти перестали летать. В мае было перевезено на 8% меньше пассажиров, чем за тот же период годом ранее. В июне внутренние авиаперелёты возобновились, многие перевозчики подняли в небо примерно половину своих воздушных судов. Однако загрузить все рейсы не получается: спрос на перелёты намного меньше предложения. Эксперты говорят о возможном банкротстве авиакомпаний. Что в таком случае будет с ценами на билеты? Каковы прогнозы для путешествий за границу летом? Насколько высок риск заразиться коронавирусом в салоне самолёта? Об этом — в видеоматериале NEWS.ru.