«Выше нормы»: Вильфанд рассказал о погоде на черноморском побережье Роман Вильфанд: на юге России будет теплее климатической нормы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В начале следующей недели, с 23 по 28 октября, погода на черноморском побережье России будет еще летней. Воздух прогреется до отметок, превышающих климатическую норму, но температура воды говорит о том, что бархатный сезон завершился, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге Европейской России в выходные дни и понедельник, 23 октября, будет держаться летняя и солнечная погода без осадков, спрогнозировал метеоролог. По его словам, в Краснодарском крае в дневные часы ожидается 25--28 градусов, что на шесть-семь пунктов выше среднегодового значения. Но температура воды на черноморском побережье уже не такая высокая, как раньше, — от 16 до 19 градусов. То есть, объясняет Роман Вильфанд, бархатный сезон уже прошел.

Начиная со вторника, 24 октября, воздушные массы на юге Европейской России будут перемещаться с северо-запада, что приведет к постепенному понижению температурного фона до 17--21 градуса, что тем не менее выше климатической нормы на два градуса, — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Роман Вильфанд прогнозировал понижение с середины октября температуры воздуха в регионах юга России и воды в Черном море. Это свидетельствовало о завершении бархатного сезона на курортах Кубани.