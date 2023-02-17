«Высасывающий рак» лжеврач сбежал из России после скандала

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Дмитрий Раевский

Лжеврач Дмитрий Раевский 16 января выехал из России в Киргизию, после чего не возвращался в страну, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отъезд целителя связан со скандалом вокруг его клиники «Здравница», где он лечил онкозаболевания мантрами и «высасывал рак».

Установлено, что Раевский вылетел в Бишкек. Из Киргизии в Россию он пока не возвращался, – рассказал источник.

Ранее группа жителей Екатеринбурга потребовала проверить спикера городской думы Игоря Володина на наличие в его организме психотропных и наркотических веществ. Причиной такого обращения стало заявление парламентария о способности видеть ауру людей и лечить без лекарств. Спикер гордумы рассказал, что пришел к мысли о подобных практиках после того, как закончил службу в МВД. По словам Володина, он чувствовал, что ему «не хватало энергии», и начал медитировать, что помогло ему «вылечить весь организм», а затем записался на курсы целительских практик.

При этом в Госдуме предложили ввести наказание для мошенников, выдающих себя за колдунов и целителей. Законодатели обеспокоены тем, что в России сохраняется высокий уровень доверия граждан «к магам и волшебникам из числа шарлатанов», которые оказывают клиентам «услуги оккультно-магического характера» и обдирают их до нитки.