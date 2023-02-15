Жители Екатеринбурга потребовали отправить спикера гордумы к психиатру

Фото: игорьволодин.рф

Игорь Володин

Группа жителей Екатеринбурга потребовала проверить спикера городской думы Игоря Володина на наличие в его организме психотропных и наркотических веществ, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на авторов обращения. Кроме этого, они призвали отправить чиновника на психиатрическое освидетельствование. Причиной тому послужило его выступление на эзотерическом фестивале, где Володин заявил о способности видеть ауру людей и лечить без лекарств. Обращение было направлено в прокуратуру города.

Екатеринбуржцы отметили, что их не интересует досуг Володина, куда больше их напугали риски разглашения государственной тайны. Также они считают, что пристрастие чиновника к различным медицинским техникам может перерасти в зависимость.

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также проведение психофизиологических обследований, – говорится в тексте обращения екатеринбуржцев.

Ранее Володин выступил на эзотерическом фестивале, где заявил, что способен видеть ауру людей и лечить без лекарств. Спикер гордумы рассказал, что пришел к мысли о подобных практиках после того, как закончил службу в МВД. По словам Володина, он чувствовал, что ему «не хватало энергии», и начал медитировать, что помогло ему «вылечить весь организм», а затем записался на курсы целительских практик.